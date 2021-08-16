الخطوط الجوية التركية تنفي تعليق رحلاتها إلى أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2021 - 16:16

الخطوط الجوية التركية تنفي تعليق رحلاتها إلى أفغانستان

منذ 31 mins 16 August، 2021
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

نفت الخطوط الجوية التركية الإثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى أفغانستان، على خلفية سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وتسلمها السلطة في البلاد. وقال مسؤول في قسم الرحلات الخارجية في الخطوط الجوية التركية، في تصريح لوكالة سبوتنيك، “لم يصلنا حتى الآن أي بلاغ  بخصوص تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان”، نافياً تعليق الرحلات.

وأشار المسؤول إلى أن الخطوط الجوية التركية لم تتلقَ أي بلاغ أو توجيهات لإرسال طائرة من أجل إجلاء مواطنين أتراك من أفغانستان. وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى أفغانستان لافتةً إلى أن أنقرة سترسل طائرة إلى البلاد لإجلاء رعاياها من هناك.

وأشارت إلى إرسال طائرة ليلة أمس إلى أفغانستان لإجلاء 324 مواطنا تركيا وإعادتهم إلى إسطنبول. وصباح الإثنين شهد مطار كابول حالة فوضى عير مسبوقة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة