بايدن: انذرت طالبان برد عسكري في حال تعريض الجنود الأميركيين في أفغانستان للخطر (البيت الأبيض) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 00:08

بايدن: انذرت طالبان برد عسكري في حال تعريض الجنود الأميركيين في أفغانستان للخطر (البيت الأبيض)

منذ 51 mins 14 August، 2021
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