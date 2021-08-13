البراكس: لحل مسألة توزيع المحروقات قبل نفاد المخزون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 13 2021 - 11:42

البراكس: لحل مسألة توزيع المحروقات قبل نفاد المخزون

منذ 44 mins 13 August، 2021
جورج البراكس
لبنان

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان ان “شد الحبال بين السلطة السياسية ومصرف لبنان، يضع الشعب واصحاب المحطات وكل قطاع المحروقات في ضياع ومأزق يدفع ثمنه المواطن”.

واعتبر أن “أصحاب محطات المحروقات كالمواطنين ضحايا وكبش محرقة في هذا التصادم”.

وناشد “القييمين على البلد، وحاكم المصرف المركزي ايجاد الحل المناسب ليعود توزيع المحروقات في الاسواق اللبنانية الى طبيعته، قبل نفاد مخزون المحطات، التي ما زال لديها بعض منه، ويذهب الجميع الى العتمة الشاملة والشلل التام بالتوقف القسري لحركة السير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة