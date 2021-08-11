غجر: سلامة أبلغ المجلس الاعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ريمون غجر قصر بعبدا من بعبدا الاربعاء “نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء”، وتابع “حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط”.

وأشار غجر الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الاعلى بأنه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات”، وأكد أن “الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه”، ولفت الى أنه “في حال توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام