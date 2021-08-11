النائب حسين الحاج حسن: وصول النفط العراقي يؤمن تغذية بالكهرباء من 5 إلى 6 ساعات يومياً وإذا ما فُتحت الاعتمادات لشراء محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان فإن التغذية قد تصل إلى 10 ساعات (اذاعة النور) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 13:04
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب حسين الحاج حسن: وصول النفط العراقي يؤمن تغذية بالكهرباء من 5 إلى 6 ساعات يومياً وإذا ما فُتحت الاعتمادات لشراء محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان فإن التغذية قد تصل إلى 10 ساعات (اذاعة النور)
منذ 1 ساعة
11 August، 2021
النائب حسين الحاج حسن
النفط العراقي
مؤسسة كهرباء لبنان
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