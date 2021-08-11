قوى الامن الداخلي: توقيف اثنين من أفراد عصابة سلب وسرقة بقوّة السّلاح في طرابلس

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح ضمن محافظة الشمال، وبخاصةٍ في مدينة طرابلس.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:

-ع. ر. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)

– م. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، وهما من الأشخاص الخطرين، ومن أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 4-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، ومن خلال عملية نوعية وخاطفة، تمكّنت دورية من الشّعبة من توقيفهما في محلّة الزاهرية – طرابلس، حيث ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات عبارة عن /14/ كيسًا تحتوي على حشيشة الكيف، معدّة للترويج، إضافةً إلى حربة وسكين “ست طقّات”.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنّ الأول نفّذ /4/ عمليات سلب بقوّة السّلاح في أبي سمرا، التّل والبدّاوي، وعملية في محلّة المعرض حيث حصل تبادل لإطلاق النار مع أحد الضحايا من دون وقوع إصابات. كذلك اعترفا بسرقة بطاريات سيارات من منطقة البداوي واعترف الثاني بترويج المخدّرات وبشرائه دراجة آلية وجهاز خلوي مسروقَين، وأنّه كان يؤجِّر الدراجة المسروقة للأول، لقاء أجر مادّي، لتنفيذ عمليات السلب والسرقة على متنها.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورط الثالث.

المصدر: قوى الامن الداخلي