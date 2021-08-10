الاستمرار في قطع طريق اقليم الخروب حتى توفير المازوت

ما زال سائقو الآليات العاملة على مادة المازوت يقطعون الطريق العام لمنطقة اقليم الخروب، عند مثلث بلدات كترمايا – المغيرية – مزبود، احتجاجا على فقدان هذه المادة.

وقد قطع السائقون الطريق بالصهاريج والسيارات، مطالبين المسؤولين واصحاب الشأن بـ”العمل على توفير هذه المادة لهم، ليتمكنوا من توفير لقمة عيشهم ومصدر رزقهم”، مؤكدين “الاستمرار في قطع الطريق حتى تحقيق مطالبهم”.

واكدوا انهم “في صدد تصعيد الوضع في حال لم يتم الالتفاف الى مطالبهم”.

وحضرت عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، محاولين اقناع الشبان بفتح الطريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام