عشائر وفعاليات بعلبك الهرمل ثمنت مواقف العقلاء من اعتداء خلدة

عقدت عشائر وعائلات وفعاليات محافظة بعلبك الهرمل إجتماعا في منزل المرحوم الشيخ نواف ناصر الدين في الهرمل للتداول في تداعيات اعتداء خلدة، وأكد المجتمعون “إدانة الهجوم الغادر على موكب التشييع الذي يتعارض مع كل القيم والأعراف العشائرية بغض النظر عن موضوع إغتيال المرحوم الشهيد علي شبلي وملابساته”.

كما وثمنوا “موقف قيادة المقاومة بإتخاذها قرارا حكيما أدى إلى وأد الفتنة بين أبناء الوطن وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بإشعال الفتنة الطائفية، وكل المواقف التي صدرت عن عقلاء وشيوخ عشائر العرب في لبنان التي دعت إلى المحاسبة وتبرأت من هذا العمل وعملت بكل جهد على تسليم كل مشتبه به إلى القضاء اللبناني”.

وختم البيان: “سيكون لنا موقف موحد مع كل الشرفاء من أبناء عمنا عشائر العرب بعد تسليم كل مشتبه بهم والمتورطين للعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام