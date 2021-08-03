مراسل المنار: طائرات حربية معادية تخترق الأجواء اللبنانية انطلاقا من الجهة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 12:48

مراسل المنار: طائرات حربية معادية تخترق الأجواء اللبنانية انطلاقا من الجهة الجنوبية

منذ 11 mins 3 August، 2021
أخبار موقع المنار

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