طوافة عسكرية تعمل على إخماد النيران في وادي جهنم وجمعية درب عكار توغلت في الأحراج للمساعدة

بدأت طوافة عسكرية منذ الساعة الثامنة صباح اليوم بطلعات لإهماد النيران التي تأججت ليلا في وادي جهنم بين بلدتي مشمش والقمامين حيث المنحدرات الصعبة جدا.

وكانت فرق الدفاع المدني من مركزي ببنين-العبدة والسدقة قد عملت على تجهيز بركة في بلدة حرار القريبة من موقع الحريق لتزويد المروحية بالمياه.

وتوجه فريق التدخل السريع في جمعية “درب عكار” البيئية الى عمق الحريق مع آلياتي لزاب وشوح مجهزتين للتوغل في المناطق الصعبة للمساهمة في معالجة النيران الآخذة بالتوسع في هذه المنطقة الحرجية الصعبة المسالك وحيث كثافة الاشجار الحرجية المعمرة المهددة بالفناء جراء هذا الحريق المستمر منذ بعد ظهر يوم أمس.

يشار الى ان فريق درب عكار واجه صعوبات كبيرة في هذه المهمة المستمرة منذ امس، ونضبت لديه مادة البنزين في خزانات سيارتيه ومضخات المياه الآلية المحمولة، واضطر الفريق الى تعبئتها بواسطة غالونات البنزين من السوق السوداء، بأسعار خيالية، مع إقفال محطات الوقود في المنطقة نتيجة نضوب مخزونها من البنزين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام