السيد رئيسي: لن نربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 10:20

السيد رئيسي: لن نربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب

منذ 18 mins 3 August، 2021
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