السيد رئيسي: نأمل ان يشارك جميع المخلصين واصحاب الكفاءات في برنامج التغيير بصرف النظر عن انتماءاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 3 2021 - 10:20

السيد رئيسي: نأمل ان يشارك جميع المخلصين واصحاب الكفاءات في برنامج التغيير بصرف النظر عن انتماءاتهم

منذ 19 mins 3 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة