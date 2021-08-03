السيد رئيسي: سنتجه لرفع العقوبات الظالمة لكننا يجب ان نتابع ايضا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الداخلية وازمة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 10:20
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث السبت المقبل 8:30 مساء في الذكرى الـ15 للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
آل شبلي: ابننا الشهيد علي ليس قاتلاً وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم لا يمت إلى الحقيقة ولا يستند إلى أي دليل
آل شبلي: لسنا ممن يتغاضون عن سفك دمائهم ونطالب بتوقيف القتلة وإنزال العقوبة العادلة بحقهم تفادياً لتفلت الأمور
تنصيب السيد ابراهيم رئيسي الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإسلامية في إيران
السيد رئيسي: الشعب الإيراني سجل ملحمة جديدة في الانتخابات وبث اليأس في قلوب الأعداء
السيد رئيسي: رسالة الشعب الإيراني في الانتخابات كانت رسالة تغيير الوضع الراهن وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة
السيد رئيسي: سنتجه لرفع العقوبات الظالمة لكننا يجب أن نتابع أيضاً المشاكل الداخلية وأزمة كورونا
السيد رئيسي: نأمل أن يشارك جميع المخلصين وأصحاب الكفاءات في برنامج التغيير بصرف النظر عن انتماءاتهم
إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم بحال الخطر في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة اليامون غرب جنين
مجموعة من المستوطنين الصهاينة تقتحم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال
مراسل المنار: توغل آليات صهيونية شرق خان يونس جنوب غزة وشرق حي الزيتون شرق القطاع
منظمة العفو الدولية: السعودية كثفت حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين ورفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام منذ أواخر 2020
السفير الروسي في واشنطن يندد بعمليات طرد دبلوماسيين روس: الولايات المتحدة أصبحت مثابرة ومبدعة في هذا المجال
70% من الأميركيين البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
سلطات ووهان تعلن أنّها ستخضع جميع سكانها لفحوص بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بكوفيد-19
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
العميد مصطفى حمدان تعليقا على أحداث خلدة: انها ليست فتنة إنما استكمال لإنهاء الوطن تكريسا لمنطق التفتيت والتقسيم
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: اتفقت مع الرئيس عون على الاجتماع مجددا يوم الخميس المقبل
الهيئة الصحية الاسلامية تأسف لما صدر من افتراءات واتهامات كاذبة من النائب رلى الطبش على إحدى القنوات اللبنانية
الهيئة الصحية الاسلامية تؤكد ان الاتهام الظالم ضد الفرق الاسعافية هو عدوان عليها ويمثل تهديدا مباشراً للفرق الصحية
الهيئة الصحية الاسلامية: هذا الاتهام الخطير يجب ان يكون محل ادانة من الجميع خصوصاً انه يطال حاملي الرسالة الانسانية
مراسل المنار: مستوطن صهيوني يطلق النار على شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
نادي الأسير الفلسطيني: 17 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
حركة حماس: إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية وصالح العاروري نائبا له
الخارجية الإيرانية: المزاعم بشأن ضلوع إيران في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية استفزازية ولا أساس لها
الخارجية الإيرانية: إيران لن تتردّد في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنيّة وستردّ على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: يجب أن تحقق البلاد التنمية وتصل الى الذروة وتصبح أنموذجا في المنطقة
السلطات الصينية تفرض إغلاقا على ملايين السكان لاحتواء أكبر تفش لكوفيد 19 منذ أشهر وتفرض قيودا على السفر
الرئيس الأفغاني أشرف غني: قرار واشنطن "المفاجئ" سحب قواتها هو الذي تسبب بتدهور الوضع الأمني في البلاد
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 36 مسلحا من طالبان في غارة قرب مدينة لشكرغاه جنوبي البلاد
النيجر: مقتل 15 جندياً وفقدان أثر 6 آخرين إثر هجوم إرهابي في منطقة تورودي جنوب غرب البلاد
مسؤولون صينيون: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط البلاد إلى ثلاثمئة وقتيلين
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد رئيسي: سنتجه لرفع العقوبات الظالمة لكننا يجب ان نتابع ايضا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الداخلية وازمة كورونا
منذ 21 mins
3 August، 2021
السيد رئيسي
ايران
مراسم تنصيب رئيسي
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