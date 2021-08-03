السيد رئيسي: لا بد من حصول تحول في البلاد وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 3 2021 - 10:20

السيد رئيسي: لا بد من حصول تحول في البلاد وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة

منذ 21 mins 3 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة