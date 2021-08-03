السيد رئيسي: الشعب الايراني سجل ملحمة جديدة في الانتخابات برغم مؤامرات الاعداء وجائحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 10:20

السيد رئيسي: الشعب الايراني سجل ملحمة جديدة في الانتخابات برغم مؤامرات الاعداء وجائحة كورونا

منذ 22 mins 3 August، 2021
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