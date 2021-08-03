السيد ابراهيم رئيسي في مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية:ليعلم العالم أن الدين بإمكانه أن يحكم في الحياة المعاصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 10:20

السيد ابراهيم رئيسي في مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية:ليعلم العالم أن الدين بإمكانه أن يحكم في الحياة المعاصرة

منذ 23 mins 3 August، 2021
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