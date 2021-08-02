كبير مستشاري الرئيس الأفغاني: التسوية الأفغانية ستطول إذا لم تتوصل عدد من البلدان إلى توافق

رأى كبير مستشاري الرئيس الأفغاني، كلام الدين شنواري الاثنين، أن “عملية التسوية الأفغانية ستستمر لفترة طويلة إذا لم تتوصل دول المنطقة إلى توافق”. وقال شنواري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “لقد طال أمد عملية السلام في أفغانستان.. لا أعتقد أن مثل هذه الصعوبات ستزول في المستقبل، لا بل ستكون هناك صعوبات، في حال لم تتوصل دول المنطقة والدول البعيدة عنها إلى تفاهم مشترك، فأعتقد أن هذه العملية ستكون طويلة جدًا”.

ووفقاً له، هذه الحرب ليست أفغانية فقط لأنها “تحرق الآخرين”. وشدد على أن “السلام في أفغانستان ليس بيد الأفغان أنفسهم”. وكانت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان تصاعدت، منذ أيار/مايو الماضي، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع، الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” المتشددة، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. وتؤكد “طالبان” استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولاحقا اتفق الطرفان على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: سبوتنيك