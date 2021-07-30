أذربيجان ترسل أكثر من 500 فرد وطائرة هليكوبتر ومواد ذات صلة إلى تركيا للمساعدة في إطفاء الحرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 22:18
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاضي غسان عويدات: لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه
الرئيس عون يبلغ القاضي عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه
النائب علي حسن خليل: انسجاماً مع ما أعلنه الرئيس عون لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء
مصادر المنار: تم التوافق على خريطة عامة لحكومة 24 وزيرا وإنجاز قسم مهم من توزيع الحقائب على الطوائف وبين الكتل السياسية
مصادر المنار: لقاء عون وميقاتي الاثنين سيتناول وزارتي العدل والداخلية وإن حسمتا سيكون اتفاق على أسماء التشكيلة كاملة
وزيرا خارجية فرنسا ومصر يؤكّدان في اتصال هاتفي أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية لوضع حد للانسداد السياسي
رويترز: الاتحاد الأوروبي يقر إطارا قانونيا لعقوبات بحق أفراد وكيانات مسؤولة عن "تقويض الديمقراطية وحكم القانون" في لبنان
وزارة الصحة العامة: تسجيل 923 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مراسل المنار: فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني تواصل جهودها لإخماد الحريق في جرود الهرمل بشكل نهائي
التعبئة التربوية في حزب الله: إجراء الإمتحانات الرسمية إنجاز نوعي جاء بعد عام دراسي شاق تم تجاوزه بتضافر جهود المخلصين
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 435 إصابة خلال المواجهات في بيتا وبيت دجن في نابلس بالضفة المحتلة
إصابات بالرصاص جراء اعتداء قوات العدو على موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة
القوات المسلحة اليمنية تعلن عن المرحلة الثانية من معركة النصر المبين في محافظة البيضاء
القوات المسلحة اليمنية: تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة
القوات المسلحة اليمنية: وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية كبيرة من الأسلحة
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها
المتحدث باسم طالبان: سيطرنا على منطقتي غوزارا وكاروخ في ولاية هرات بعد معارك مع القوات الحكومية
مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية في ولاية كردفان السودانية
مصرع 20 على الأقل وعزل أكثر من 300 ألف شخص جراء فيضانات موسمية وانزلاقات تربة جنوب شرق بنغلادش
تركيا تعلن عن السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اجتاحت سواحلها على البحر المتوسط وأدت إلى 4 قتلى وإخلاء عشرات القرى
وسائل إعلام صومالية: مقتل 5 لاعبي كرة القدم بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حافلة لفريقهم في مدينة كسمايو
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصرع 20 على الأقل وعزل أكثر من 300 ألف شخص جراء فيضانات موسمية وانزلاقات تربة جنوب شرق بنغلادش
تركيا تعلن عن السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اجتاحت سواحلها على البحر المتوسط وأدت إلى 4 قتلى وإخلاء عشرات القرى
وسائل إعلام صومالية: مقتل 5 لاعبي كرة القدم بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حافلة لفريقهم في مدينة كسمايو
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اليونان: فرق الإطفاء والدفاع المدني تخلي قرية دروسيا في شبه جزيرة بيلو بونيز بسبب حرائق قوية اجتاحتها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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أذربيجان ترسل أكثر من 500 فرد وطائرة هليكوبتر ومواد ذات صلة إلى تركيا للمساعدة في إطفاء الحرائق
منذ 2 ساعة
30 July، 2021
اخماد حرائق
اذربيجان
تركيا
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