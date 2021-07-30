وهاب: الإستقرار المستدام في لبنان لا يمكن أن يتحقق دون عودة الاستقرار الى سوريا

استقبل رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب الجمعة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، وتناول اللقاء الوضع على الساحتين الإقليمية والمحلية، وبالتحديد الملف الحكومي في لبنان.

وأكد الجانبان على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لتأمين بعض مقومات العيش للشعب اللبناني”، ولفتا الى “دعم دولي جدي لتشكيل الحكومة”.

من جهته، رأى وهاب أن “الإستقرار المستدام في لبنان لا يمكن أن يتحقق دون عودة الاستقرار الى سوريا وبدء عملية الإعمار فيها، لأن عودة اللاجئين الى سوريا لا يكون من لبنان فقط بل من أوروبا أيضا ومن كل دول العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام