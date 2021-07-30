رسالة من نواب بيروت في “لبنان القوي” للرئيس بري حول رفع الحصانات

عقد نواب بيروت في تكتل “لبنان القوي” مؤتمرا صحافيا الجمعة، وذلك بعد توقيع رسالة موجهة إلى مجلس النواب بشأن انفجار مرفأ بيروت والتحقيق الحاصل.

وبالمناسبة، قال النائب نقولا صحناوي “امام تدمير مدينتنا بيروت وخسارة الارواح التي لا تعوض، وأمام اكبر جريمة في القرن، يرفض التكتل العريضة التي وقعها عدد من النواب من اجل احالة عملية التحقيق للنواب والوزراء أمام لجنة محاكمة النواب والرؤساء النيابية وايضا لرفض الاقتراح النيابي الذي قدمه تكتل المستقبل والذي يطلب تعديل الدستور”، وتابع “الطريقة الافضل هي ارسال رسالة الى رئيس مجلس النواب نطلب منه الاستجابة لطلب المحقق العدلي واجراء تصويت على رفع الحصانات”.

وأضاف صحناوق “تتضمن الرسالة دراسة قانونية تبرهن ان هذا الامر دستوري وقانوني وانه في الدستور لا توجد اي حصانة للجرائم العادية والاجراء الخاص الذي يقول إن الوزراء والنواب والرؤساء يحاكمون أمام المجلس الاعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء ليس إلزاميا لمجلس النواب”.

وتلا صحناوي الرسالة الموقعة من ثمانية نواب من تكتل لبنان القوي والتي سيتم ارسالها يوم الاثنين الى مجلس النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام