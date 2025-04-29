“لبنان القوي”: الحكومة تستجيب لمطلب خارجي بإلتزام الصمت حول ملف النازحين السوريين

طالب تكتل “لبنان القوي” في بيان له يوم الثلاثاء “الحكومة اللبنانية بأن تُطلع اللبنانيين على الحقائق المتصلة بالسوريين النازحين للبنان فيما هي تستجيب لمطلب خارجي بإلتزام الصمت حول ملف النازحين”.

ولفت البيان الى ان “الحكومة اللبنانية تعتمد في مقاربتها لملف النزوح على مبدأ العودة الطوعية والإعتبار الفردي لكل نازح بالبقاء في لبنان أو العودة الى سوريا بحسب توفّر الشروط اللازمة في سوريا لناحية الصحة والعمل والتعليم وغيره”، وأشار الى ان “التكتل يعدّ مجموعة من الأسئلة سوف يرفعها الى الحكومة”.

من جهة ثانية، أكد البيان أن “الإنتخابات البلدية هي إستحقاق يعني الناس في مدنهم وقراهم”، وشدد على “الوقوف الى جانب الأهالي في خياراتهم المتصلة بإدارة شؤون حياتهم من خلال البلديات بعيداً عن أي إدعاءات وإنتصارات سياسية باطلة في الأساس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام