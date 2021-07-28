بالفيديو.. أبرز مواقف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال برنامج بانوراما اليوم على شاشة قناة المنار

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال برنامج بانوراما اليوم على شاشة قناة المنار، أن انتصار تموز هو انتصار على الظلم العالمي المتمثل بالكيان الصهيوني في منطقتنا، معتبرا أن هذا الانتصار الالهي هو لكل حر ومقاوم وجريح ومستضعف.

وشدد الشيخ قاسم على أنه لا يوجد نية لدى حزب الله لقلب الموازين أو السيطرة في لبنان ونعمل وفق الموازين الموجودة.

واعتبر الشيخ قاسم أن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي خطوة جريئة وشجاعة وواثقة من قبل حزب الله. وقال سمينا ميقاتي لأن الأولوية هي تشكيل الحكومة ولأنه حاز على تسمية الحريري ولم يكن هناك خيار غيره.

وأكد الشيخ قاسم أن التفاهم مع التيار الوطني الحر بخير وعلاقتنا مع التيار الوطني متينة وثابتة ومستمرة، مشيرا إلى أن التباين هو طبيعي ولكل منا خياراته، داعيا لعدم اللعب بيننا وبين التيار.

وحول مشاركة حزب الله في الحكومة العتيدة، أكد الشيخ قاسم أن “لا أحد يتجرأ على التدخل ومنع حزب الله من الوجود في الحكومة”، لافتاً إلى أن “حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر عبر اختصاصيين في الحكومة ونحن سيكون لدينا العلاقة والمظلة مع الحكومة”.

وقال الشيخ قاسم إن حزب الله يعمل قدر المستطاع في مساعدة الناس.

المصدر: موقع المنار