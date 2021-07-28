التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي مقابل محطة الاكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 10:30
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وزارة الصحة العامة: 1502 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
قيادتا حزب الله وأمل: الإسراع بتشكيل حكومة هو بداية لازمة وضرورية لإيقاف الإنهيار ومباشرة معالجات طارئة للمشاكل المعيشية
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آليات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بتنفيذ أعمال هدم وتجريف في عدد من المناطق بالقدس المحتلة
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تظاهرات في إسبانيا والمكسيك والأرجنتين دعماً للحكومة الكوبية في مواجهة سياسة الحصار الأميركي المستمرة ضد الدولة
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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في عين الحلوة بالأغوار الشمالية بعد سيطرة المستوطنين على نبع الماء هناك
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 49 مواطنا خلال المواجهات مع قوات الإحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس المحتلة
لجنة دعم الصحافيين في جنيف: 696 انتهاكاً من الإحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية 2021
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من دمشق: اتفاق إيراني سوري شامل نتطلع الى المصادقة عليه في برلماني البلدين وتنفيذه
محمد باقر قاليباف: نحن على ثقة بأن المباحثات التي نجريها ستساعد على تعزيز مكانة إيران في الوقوف الى جانب سورية الشقيقة
مصادر يمنية: استشهاد مواطن في حارة العلبة بمديرية صالة بمحافظة تعز إثر إصابته بشظايا قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان
الرئاسة التونسية: أمر رئاسي بإنهاء مهام مستشارين ومسؤولين في رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة
تظاهرات في إسبانيا والمكسيك والأرجنتين دعماً للحكومة الكوبية في مواجهة سياسة الحصار الأميركي المستمرة ضد الدولة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
3 آلاف إثيوبي من أمهرة يعبرون الحدود إلى السودان طلبا للجوء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو إلى التفاوض على "تسوية" بشأن أفغانستان
تظاهرات في إسبانيا والمكسيك والأرجنتين دعماً للحكومة الكوبية في مواجهة سياسة الحصار الأميركي المستمرة ضد الدولة
3 آلاف إثيوبي من أمهرة يعبرون الحدود إلى السودان طلبا للجوء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي مقابل محطة الاكومي
منذ 26 mins
28 July، 2021
البداوي
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