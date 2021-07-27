ميقاتي من قصر بعبدا: بإذن الله سنشهد حكومة قريبا

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الثلاثاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، واطلع منه على أجواء استشارات التأليف التي أجراها في مجلس النواب والتي شملت مختلف النواب والكتل النيابية.

كما جرى البحث في الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، وكان توافق على ضرورة الإسراع في هذا الموضوع.

وبعد اللقاء، تحدث ميقاتي حيث قال “اطلعت فخامة الرئيس على الاستشارات النيابية التي حصلت اليوم مع الكتل والسادة النواب”، وتابع “يمكنني ان أقول اننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا جدا وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام