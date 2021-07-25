كورونا في كوريا الجنوبية.. تشديد القيود قبيل ذروة موسم العطلات

قالت كوريا الجنوبية إنها ستشدد قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد هذا الأسبوع، محذرة من أن أسوأ موجة على الإطلاق من كوفيد-19 قد يتسع نطاقها خلال موسم العطلات الصيفية.

وقررت السلطات تشديد القيود إلى المستوى الثالث على مقياس من أربعة مستويات، مما يعني أنه بحلول الساعة العاشرة مساء سيتم حظر ارتياد المطاعم، والتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين في معظم المناطق، باستثناء بعض المقاطعات الصغيرة.

وخلال اجتماع الوكالات المعنية لاستعراض الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، قال الرئيس، مون جيه-إن، “أكثر ما يثير القلق هو انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة في مناطق خارج العاصمة”.

وتمكنت كوريا الجنوبية إلى حد بعيد من احتواء تفشي كوفيد-19 من خلال حملة مكثفة للكشف عن الإصابات وتتبعها أثناء عام الجائحة الأول.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إنه جرى تسجيل 1487 إصابة أمس، وهي أعلى زيادة مسجلة في أي عطلة نهاية أسبوع.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 188848، فضلا عن 2073 وفاة.

المصدر: وكالة رويترز