وزيرة الدفاع الفرنسية تحضر مراسم تسليم اليونان أول دفعة من 18 طائرة رافال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 15:04
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حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا
رئيس الجمهورية ميشال عون: الاستشارات النيابية ستجري في موعدها وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبرّراً ومعلّلاً
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب: لتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية تعيد المال المنهوب وتفعل إدارت الدولة
الشيخ الخطيب: لبنان محاصر ومعاقب من أميركا التي تضغظ على السياسيين لمنع أي انفتاح على سوريا وروسيا وإيران والصين
الشيخ الخطيب: ما ربحته المقاومة وشعبها في المعارك العسكرية لن تخسره في الحصار وحرب التجويع والتحريض ضد المقاوم
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نريد حكومة قرار سياسي لا حكومة انتخابات أو حكومة تسويات بلا لون او رائحة
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نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات في بغداد
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صحيفة لو فيغارو الفرنسية تتهم حزب الله بتخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لصالح النظام في سوريا من دون تقديم أي دلائل
النائب علي المقداد للمنار: لن تبقى كارتيلات الأدوية أقوى من المواطن اللبناني وسيتم استيراد الأدوية ذات الجودة العالية
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عودة العمل بخاصية "ووك إن" للقاح استرازينيكا للفئة العمرية بين 30 و49 عاما ابتداءً من الخميس في جميع مراكز التلقيح
الصين: 16 قتيلا على الأقل وإجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشنغتشو إثر فيضانات قوية في وسط البلاد
الرئيس الصيني شي جينبينغ: الصين تواجه فيضانات خطيرة للغاية بعد انفجار سدود بعض الخزّانات والخسائر في الأرواح
اجتماع للحكومة الألمانبة اليوم للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة لإعادة إعمار مناطق دمرتها الفيضانات الأخيرة
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلّ قائم على دولتين في قبرص تمثل استفزازا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الصين تنفي الاتهامات الأمريكية بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة مايكروسوفت
أ ف ب: تعرض رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا لهجوم بالسكين خلال صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزيرة الدفاع الفرنسية تحضر مراسم تسليم اليونان أول دفعة من 18 طائرة رافال
منذ 1 ساعة
21 July، 2021
الدفاع الفرنسية
اليونان
طائرة رفال الفرنسية
فرنسا
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