وزيرة الدفاع الفرنسية تحضر مراسم تسليم اليونان أول دفعة من 18 طائرة رافال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 15:04

وزيرة الدفاع الفرنسية تحضر مراسم تسليم اليونان أول دفعة من 18 طائرة رافال

منذ 1 ساعة 21 July، 2021
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