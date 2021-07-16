لودريان أعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان

أعلن وزيرُ الخارجيةِ الفرنسي جان إيف لودريان أنَّه سيتمُ تنظيمُ مؤتمرٍ دوليٍ لدعمِ الشعبِ اللبناني في 4 آب، مؤكدا الحاجةَ الملحةَ للخروجِ مما وصفَه بحالةِ العرقلةِ المنظَّمةِ وغيرِ المقبولةِ في لبنان، على حدِّ تعبيرِه. ودعا لإطلاقِ مشاوراتٍ برلمانيةٍ فوراً لاختيارِ رئيسِ وزراءَ جديد.

واعتبر لودريان أن اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة في لبنان يشكل فصلا مأسويا إضافيا في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ورأى لودريان أن ما وصفه بالتدمير الذاتي المستمر شهد فصلاً جديدا، ولكن لا يزال الوقت متاحا للنهوض مجدداً، هذا الأمر يضع المسؤولين السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم، مبديا أسفه لاتخاذ الحريري قراره قبل أيام من الذكرى الأولى للانفجار المروع في مرفأ بيروت.

المصدر: قناة المنار