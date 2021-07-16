مئات المستوطنين يقتحمون وادي الفارعة في طوباس بحماية جيش الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين في وقت باكر من صباح الجمعة، بلدة وادي الفارعة جنوب طوباس، شمال الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال. وأفادت شهود عيان، أن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة الحفرية في وادي الفارعة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية، وسط إطلاق أبواق وصرخات استفزازية.

وأوضح عيان، أن الاقتحام استهدف مقام هوذا الأثري وهو من المقامات التاريخية الموجودة بين قرى الفارعة وطلوزة وياصيد، على مساحة أرض 40 دونم تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ويتكون المقام من غرفتين كل غرفة يوجد فيها محراب، وإحدى الغرف يوجد فيها مغارة بداخلها قبرين.

وحسب دائرة حماية الآثار فإن مقام هوذا هو مقام إسلامي؛ لأنه لا يوجد أي مقتنيات أثرية أو ذهب أو عملات مدفونة في القبرين داخل المقام، وذلك حسب التعاليم الإسلامية عند دفن الموتى لا نضع معهم أي مقتنيات كما كانت تفعل الأمم السابقة، حيث كانت تعتقد أن الميت في حياة أخرى؛ لذلك يضعون معه الأدوات التي كان يستخدمها في حياته.

وتشير دائرة حماية الآثار إلى أن المقام يعود لفترة الحكم المملوكي في فلسطين، وكل المقامات المنتشرة في جبال فلسطين وجدت زمن الفترة المملوكية. ويعاني المقام من الإهمال والاعتداء على مقتنياته والعبث بالقبور التي بداخله، ووسط إهمال رسمي في مستويات السلطة على حماية وتأهيل المناطق الأثرية والعمل على ترميم المقامات الأثرية الموجودة في فلسطين.

المصدر: فلسطين اليوم