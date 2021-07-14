مصرف لبنان: فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية للنصف الأول من 2021 تتعدى كامل فاتورة ال 2020 ورغم ذلك الأدوية مفقودة

أوضح المجلس المركزي في مصرف لبنان ببيان أن “فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية للنصف الأول من سنة 2021 يتعدى كامل فاتورة سنة 2020، كما يتبين من الأرقام التالية أدناه:

– قيمة الفواتير المسددة لغاية 30/6/2021 بلغت حوال /536/ مليون د.أ.

– قيمة الفواتير العالقة لغاية 30/6/2021 بلغت حوالى /445/ مليون د.أ.

– قيمة الفواتير المقدمة للموافقة المسبقة عليها بلغت حوالى /460/ مليون د.أ.

كما بلغت قيمة الفواتير المسددة لاستيراد حليب الرضع لغاية 30/6/2021/20/ مليون د.أ. مقابل /17/ مليون د.أ. لكامل عام 2020. ورغم ذلك، فإنه غير متوافر في الصيدليات.

وبناء على ما تقدم، فإن مجموع ما ورد أعلاه لغاية 30/6/2021 يبلغ حوالى 1.5 مليار دولار أميركي. ورغم ذلك، فإن الأدوية مفقودة، في حين أن الكلفة السنوية للمبالغ التي سددت من قبل مصرف لبنان لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عن كامل عام 2020 بلغت حوالى 1.173 مليار دولار أميركي”.

وأشار مصرف لبنان إلى أنه “كان نبه الحكومة لهذا الأمر منذ تموز 2020، وحذر من طريقة التعامل مع الدواء والمستلزمات الطبية من دون مسؤولية من قبل هذا القطاع، والذي كانت نتيجته فقدان الدواء من الصيدليات والمستشفيات”.

وأسف ل”عدم اتخاذ الحكومة أي قرار بالخطوات اللازمة لمعالجة هذا الأمر لما في ذلك من تداعيات سلبية على الأمن الصحي للمواطن”، مؤكدا أنه “كان وسيبقى دائما إلى جانب المواطن اللبناني في سعيه إلى الحفاظ على شروط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام