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July 5 2021 - 09:46

نقيب اصحاب الافران : لا طوابير اليوم أمام الأفران

منذ 50 mins 5 July، 2021
نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم
لبنان

طمأن نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم أن “لا طوابير اليوم أمام الأفران”، لافتًا إلى أن “الصرخة وصلت والمازوت تأمّن من الجيش”، متوجها بالشكر إلى “المؤسسة العسكرية على حرصها على الأمن الإجتماعي”.

وتمنى إبراهيم في حديث إذاعي أن “يصل المازوت إلى كل أفران لبنان من دون إستثناء، لا سيما في الشمال حيث المادة غير مؤّمنة بعد”.

وأكد إبراهيم أن “الخبز متوفر في كل الأفران في بيروت وجبل لبنان، ولا زيادة على سعر الربطة حتى اللحظة، إلا إذا إرتفع سعر صرف الدولار، مع العلم أن موادًا تدخل في الخبز كالسكر والخميرة باتت من دون دعم”.

المصدر: وسائل اعلام لبنانية

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