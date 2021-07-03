محتجون اعترضوا صهريج مازوت عند مفترق كفرملكي عكار وأفرغوا 2000 ليتر من حمولته لتشغيل مولدات الكهرباء

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن محتجين اعترضوا صهريجا محملا بمادة المازوت على الطريق الساحلي عند مفترق بلدة كفرملكي- عكار، بحجة أنه معد للتهريب، وعمدوا الى تفريغ 2000 ليتر من حمولته لتشغيل مولدات الكهرباء في المنطقة.

على الفور، تدخلت دورية للجيش فتم الافراج عن الصهريج الذي تبين بأن حمولته تعود بالكامل لبلدة البيرة لتلبية حاجة مولدات الكهرباء فيها، الأمر الذي أثار اعتراض أبناء البلدة الذين رفضوا هذا العمل، محملين من اعترض الصهريج عند مفترق كفرملكي كامل المسؤولية.

ولاحقا تم قطع الطريق الساحلية في قرية بلانة الحيصا تضامنا مع محتجي البيرة، ما أدى الى زحمة سير خانقة في المحلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام