تقرير مصور | جمعية “وتعاونوا” تواصل تقديم المساعدات الغذائية والطبية في عكار

تواصل جمعية “وتعاونوا” تقديم المعونات الغذائية والمستلزمات الطبية لعدد من أهالي البلدات والقرى في منطقة عكار شمالي لبنان. وزار رئيس الجمعية عفيف شومان، رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، في مقر الحركة في برقايل، حيث قدّم له معونات غذائية لتوزيعها على العائلات المحتاجة.

وأكد الشيخ عبد الرزاق أن المقاومة تقف إلى جانب الجميع في الدفاع عنهم، وتقف أيضاً إلى جانب الفقراء لمساعدتهم.

من جانبه، أكد شومان أن الجمعية مستمرة في توزيع المساعدات للعائلات المسجلة لديها. وأشار إلى أن الصيدلية المجانية التي تديرها الجمعية في برقايل مفتوحة، وأن الأدوية متوفرة فيها.

كما قدم حزب الله وجمعية “وتعاونوا” سيارة إسعاف إلى بلدة حبشيت العكارية، حيث تسلّمها إمام البلدة الشيخ علي إسماعيل، إلى جانب معونات غذائية لتوزيعها على المحتاجين من أبناء البلدة. ووعد شومان أهالي بلدة حبشيت بتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية بالتعاون مع حزب الله.

المصدر: موقع المنار