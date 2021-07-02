روسيا: الانسحاب الأميركي من أفغانستان لا يجب أن يتحول إلى إعادة نشر للبنية التحتية للناتو

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف الجمعة، أن “عملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لا يجب أن تتحول إلى إعادة نشر البنية التحتية للولايات المتحدة وحلف الناتو في دول آسيا الوسطى”. وقال كابولوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “لقد أرسلنا بالفعل هذه الإشارة إلى واشنطن على مستويات مختلفة، وآمل أن يسمعوها”.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت بدء سحب قواتها المحتلة من أفغانستان في الأول من أيار/مايو الماضي، وبحلول 11 أيلول/سبتمبر ستكمل الانسحاب “بالتنسيق مع الحلفاء”. وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة سيطرتها على قاعدة باغرام الجوية بعد انسحاب القوات الأميركية وتلك التابعة للتحالف منها، وقد شكلت الأخيرة مركزاً للعمليات الأميركية الاستراتيجية في البلاد في عام 2001 .

المصدر: سبوتنيك