زنكنة: ايران حافظت على صادراتها للخام رغم الحظر الامريكي الشديد

رأى وزير النفط الايراني يجن زنكنة أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية خلافا لرغبة امريكا والحظر الشديد ضدها، لكنها استطاعت الحفاظ على سقف جيد في مجال انتاج وصادرات نفط الخام”. واكد زنكنة في كلمته الخميس، خلال الاجتماع الثمانين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”، ان “ايران لن تركع امام الهيمنة، رغم ظروف الحظر الذي بلغت ذروتها خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وتابع، ان “صناعة النفط الايرانية تكبدت اثر الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، خسائر كثيرة ومنعت من تفعيل طاقاتها الكامنة، لكن الايرانيين سيواصلون الصمود وخلافا لآمال ومخططات الادارة الامريكية السابقة، حافظوا على مستوى جيد في مجال انتاج وتصدير الخام”. واستطرد وزير الانفط الايراني أن “سياسة الجمهورية الاسلامية باعتبارها واحدة من الدول الاعضاء في منظمة اوبك، لطالما ارتكزت على التعاون والتنسيق داخل المنظمة، ومع سائر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في انحاء العالم”.

المصدر: ارنا