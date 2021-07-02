وزير خارجية البحرين يزعم أن “اتفاق للسلام” مع العدو الاسرائيلي جاء ضمن نهج “تحقيق السلام في المنطقة” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 13:40
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وزير خارجية البحرين يزعم أن “اتفاق للسلام” مع العدو الاسرائيلي جاء ضمن نهج “تحقيق السلام في المنطقة” (روسيا اليوم)
منذ 20 mins
2 July، 2021
التطبيع مع العدو الاسرائيلي
وزير خارجية البحرين
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