وزير خارجية البحرين يزعم أن “اتفاق للسلام” مع العدو الاسرائيلي جاء ضمن نهج “تحقيق السلام في المنطقة” (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 13:40

وزير خارجية البحرين يزعم أن “اتفاق للسلام” مع العدو الاسرائيلي جاء ضمن نهج “تحقيق السلام في المنطقة” (روسيا اليوم)

منذ 20 mins 2 July، 2021
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