المكتب الإعلامي لغجر: ستفتح منشآت طرابلس والزهراني غدا وبعده لتوزيع المازوت من الكميات المخصصة للجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 18:28

المكتب الإعلامي لغجر: ستفتح منشآت طرابلس والزهراني غدا وبعده لتوزيع المازوت من الكميات المخصصة للجيش

منذ 15 mins 30 June، 2021
الوزير ريمون غجر
لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر البيان الآتي: “بالاتفاق بين الوزير غجر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وريثما يتم تأكيد فتح الاعتمادات لبواخر المازوت وتفريغها في المنشآت في طرابلس والزهراني، ستتم الاستعانة بالكميات المخصصة للجيش اللبناني على سبيل الإعارة، وعليه، ستفتح غدا الخميس منشآت طرابلس لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت، ويوم الجمعة ستفتح منشآت الزهراني لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت من الكميات المخصصة للجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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