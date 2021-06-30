المكتب الإعلامي لغجر: ستفتح منشآت طرابلس والزهراني غدا وبعده لتوزيع المازوت من الكميات المخصصة للجيش

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر البيان الآتي: “بالاتفاق بين الوزير غجر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وريثما يتم تأكيد فتح الاعتمادات لبواخر المازوت وتفريغها في المنشآت في طرابلس والزهراني، ستتم الاستعانة بالكميات المخصصة للجيش اللبناني على سبيل الإعارة، وعليه، ستفتح غدا الخميس منشآت طرابلس لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت، ويوم الجمعة ستفتح منشآت الزهراني لتوزيع مليوني ونصف مليون ليتر من المازوت من الكميات المخصصة للجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام