مجلس النواب يقر مشروع البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 15:02

مجلس النواب يقر مشروع البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار

منذ 33 mins 30 June، 2021
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