بلدية صيدا: تمديد تعبئة البطاقة التمويلية لغاية الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 14:58

بلدية صيدا: تمديد تعبئة البطاقة التمويلية لغاية الاثنين

منذ 16 mins 29 January، 2022
بلدية صيدا
لبنان

أعلنت بلدية صيدا في بيان، تمديد العمل في غرفة العمليات لتعبئة إستمارة البطاقة التمويلية اليوم وغدا الأحد والاثنين 31 من الحالي هو آخر يوم”.

أضاف: “بتوجيهات من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وبالتعاون مع الجمعيات العاملة في المدينة، تم تمديد العمل في غرفة العمليات في البلدية لتعبئة طلبات البطاقة التمويلية لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك ليومي السبت والاحد 29 و30 الحالي”.

وذكرت البلدية المواطنين أن “يوم الإثنين المقبل هو آخر يوم لتعبئة الطلبات”.

إشارة إلى أن دوام غرفة العمليات من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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