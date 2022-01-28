الرئيس عون استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وتباحثا بملف البطاقة التمويلية

تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة شؤونا وزارية ونقابية، وعقد لقاءات في قصر بعبدا تطرقت الى هذه المواضيع، وخصوصا مسألة البطاقة التمويلية التي تطال شريحة كبيرة من العائلات المحتاجة.

واستقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي اطلعه على عمل الوزارة، لا سيما في ما خص المراحل التي قطعتها البطاقة التمويلية حيث تم حتى امس، تسجيل 500 الف عائلة على منصة “دعم” التي تشمل البطاقة التمويلية وبرنامج “امان”.

ولفت حجار الى “ان مهلة التسجيل تنتهي عند منتصف ليل 31 كانون الثاني الحالي، حيث يتوقف التسجيل ويبدأ التقييم الذي يستمر لمدة شهر، على ان يبدأ الدفع في الاول من شهر اذار المقبل لـ150 الف عائلة من العائلات الاكثر فقرا، بالدولار الاميركي ولمدة سنة.

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيبة السيدة نسرين الاشقر، شكر رئيس الجمهورية على اصدار قانون تنظيم المهن البصرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام