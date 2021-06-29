انعقاد الجمعية العامة لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية بعنوان “العدالة الاعلامية وحرية التعبير”

انعقدت الجمعية العامة لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في دورتها العاشرة اليوم الثلاثاء تحت عنوان “العدالة الاعلامية وحرية التعبير”.

وقد عقدت الجمعية بشكل متزامن في عدة دول بسبب جائحة كورونا؛ وبالتزامن انعقدت الجمعية في جلستين صباحية ومسائية في كل من طهران؛ بيروت؛ غزة؛ بغداد؛ صنعاء؛ اسطنبول وكابول بحضور ممثلين عن المؤسسات الاعلامية المنتمية للاتحاد.

وقد جرى خلال الاجتماع انتخاب الامين العام للاتحاد حيث فاز بالتزكية الشيخ علي كريميان ؛ بالاضافة الى انتخاب نائبين للامين العام واعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حيث فاز مدير عام قناة المنار الحاج ابراهيم فرحات بأحد المقاعد و نال اعلى نسبة من الاصوات.

كما جرى خلال الاجتماع التصديق على مقررات الاتحاد وتلاوة خطة عمل مستقبلية سيتم تطبيقها في الفترات المقبلة، بالاضافة الى حصول نقاش بين الحاضرين حول عمل الاتحاد وكيفية التعاطي مع الاوضاع واخر التطورات خاصة في ظل العدوان الاميركي الاعلامي ح يث حجب عددا من المواقع الالكترونية التابعة لمؤسسات اعلامية اغلبها تابعة لمحور المقاومة.

المصدر: موقع المنار