الوزير حسن بحث مع نقابة أصحاب المستشفيات في أفق التعرفة الجديدة

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في وزارة الصحة العامة مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، في بحضور النقيب سليمان هارون، تخلله نقاش حول تحديات القطاع وبحث في أفق التعرفة الجديدة للمستشفيات، التي يتم وضعها من قبل الجهات الضامنة الرسمية.

كما تطرق الإجتماع إلى ضرورة التنسيق بين المستشفيات ووزارة الصحة العامة لمراقبة التزام الشركات الأسعار المدعومة للمستلزمات والمغروسات. وقد شدد الحاضرون على” ضرورة إبقاء الدعم على الدواء والمغروسات والمستلزمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام