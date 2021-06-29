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June 29 2021 - 16:10

الوزير حسن بحث مع نقابة أصحاب المستشفيات في أفق التعرفة الجديدة

منذ 13 mins 29 June، 2021
الوزير حسن
لبنان

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في وزارة الصحة العامة مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، في بحضور النقيب سليمان هارون، تخلله نقاش حول تحديات القطاع وبحث في أفق التعرفة الجديدة للمستشفيات، التي يتم وضعها من قبل الجهات الضامنة الرسمية.

كما تطرق الإجتماع إلى ضرورة التنسيق بين المستشفيات ووزارة الصحة العامة لمراقبة التزام الشركات الأسعار المدعومة للمستلزمات والمغروسات. وقد شدد الحاضرون على” ضرورة إبقاء الدعم على الدواء والمغروسات والمستلزمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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