إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق الضفة الغربية (محصلة)

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال فعالية المشاعل على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس. وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن شابين أصيبا إثر سقوطهما عقب استهداف قوات الاحتلال فعالية المشاعل، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

“مستعربون” يختطفون أسيرا محررا من جنين

اختطفت قوات خاصة إسرائيلية تتبع لجيش الاحتلال، اليوم السبت، أسيرا محررا من جنين. وذكرت مصادر أمنية، أن “مستعربين” بمساندة جيش الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد محمود جعفر، عقب دهم منزل ذويه في وادي عز الدين.

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما في العيسوية بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شقيقين بعد الاعتداء عليهما في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتدى بالضرب على الشقيقين آدم ومحمد فؤاد درباس، قبل اعتقالهما.

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم غرفة سكنية جنوب القدس المحتلة

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، اليوم السبت، المواطن حمزة محمود أبو سلعوم، على هدم غرفة سكنية له في حي الثوري جنوب المدينة. وأفاد أبو سلعوم، بأن الاحتلال أجبره على هدم الغرفة البالغة مساحتها 32 مترا، والتي كانت مكانا للهو أحفاده بدلا من الخروج للشارع.

الاحتلال يخطر بوقف العمل في معرش بالأغوار الشمالية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوقف العمل في معرش في منطقة “الساكوت” بالأغوار الشمالية. وأفاد رئيس مجلس قروي عين البيضاء عمر فقهاء، بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في معرش مساحته 12 مترا مربعا في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، تعود ملكيته للمواطن فوزي يوسف أبو مطاوع.

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب قلنديا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الأسير المحرر خلدون البرغوثي وصادرت مركبته قرب قلنديا شمال القدس. في سياق آخر، أفاد شهود عيان، بأن قوة من الاحتلال أوقفت الأسير المحرر فخري البرغوثي عند جسر بيرنبالا شمال القدس واحتجزته.

مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويحرقون خيمتين في قرية التوانة جنوب الخليل

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مساكن المواطنين بالرصاص الحي والحجارة ما أدى لإصابة مواطن جروح ورضوض، وحرقوا خيمتين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة “حفات ماعون” المقامة عنوة على أراضي المواطنين، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال، مساكن المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي وألقوا الحجارة على المنازل في القرية، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأهالي العزل الذين تصدوا لهم، كما حرقوا خيمتين سكنيتين للمواطن حاتم مخامرة.

من جهته، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور بأن المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، نقل على اثرها من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا. وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومساكنهم ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

مستوطنون يهاجمون قرية عينابوس جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قرية عينابوس جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة ” يتسهار” هاجموا المنازل في المنطقة الشمالية في عينابوس وتصدى لهم الأهالي.

المصدر: وكالة وفا