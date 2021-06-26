نصائح للتخلص من آلام وانتفاخ البطن

تعد آلام وانتفاخ البطن مشكلة طبية يتعرض لها الإنسان في مختلف المراحل العمرية، وتتطلب في العديد من الأحيان مراجعة الأطباء.

وعادة ما يشخص الأطباء والمعالجين أسباب آلام البطن وفق عدة عوامل، أبرزها المدة الزمنية للألم، ومدى شدته، وأي الفترات التي يظهر فيها، ومصاحبته لأعراض أو مشاكل صحية أخرى.

وفيما يلي أبرز النصائح لتجنب الاصابة بآلام وانتفاخ البطن في مختلف المراحل العمرية.

1- آلام وانتفاخ البطن عند الأطفال حديثي الولادة في فترة الرضاعة، ينصح بعدم إعطاء الأطفال أنواع من الأدوية أو الأعشاب دون استشارة الطبيب المعالج.

2- يجب على الأمهات المرضعات الابتعاد عن مسببات الغازات، وأبرزها المشروبات الغازية والبقوليات والمأكولات الجاهزة أو المقلية بالزيت والبهارات الحارة.

3- الالتزام بتناول الألبان الطبيعية ومشروب الكفير ومنقوع البابونج، واليانسون والكمون إلى جانب الطعام.

4- الإكثار من شرب الماء والسوائل، وتناول الفواكه والخضروات والأعشاب الطازجة.

5- الحفاظ على تناول وجبة الإفطار وتجنب الأغذية المحفوظة لتقليل احتمالات الإصابة بالقرح أو بكتيريا المعدة او خلل التوازن الغذائي.

6- المثابرة على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

7- إذا صاحبت آلام البطن الإصابة بالإسهال ينصح بتناول شراب العسل.

8- إذا صاحبت آلام المعدة الإصابة بالإمساك ينصح بالالتزام بالتوازن الغذائي.

9- ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف وأبرزها الخضروات.

10-إذا صاحبت آلام البطن أعراض مثل التقيؤ، أو الرائحة الكريهة للبول، أو خروج الدم مع البول أو البراز فينصح بمراجعة الطبيب المعالج.

المصدر: وكالات