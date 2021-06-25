وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان قضية سد النهضة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الصيني وانغ يي، هاتفيا اليوم التعاون المشترك بين البلدين وملف سد النهضة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الجمعة، فقد بحث شكري ووانغ يي هاتفيا ” أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلدين”.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى “التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر”، كذلك بحثا التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

وأوضح البيان أن الاتصال “تناول الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده”.

المصدر: سبوتنيك