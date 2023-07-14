مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد الخميس على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.

وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأنهما ناقشا “سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

واتفقا، بحسب البيان على، “الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر”.

وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

من جهته كتب مبارك أردول، وهو مقرب من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر “على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة”. وأضاف “سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين”.

المصدر: ا ف ب