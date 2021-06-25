البيت الأبيض: قرار سحب القوات الأمريكية من #أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 21:24

البيت الأبيض: قرار سحب القوات الأمريكية من #أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها (وكالة يونيوز)

منذ 47 mins 25 June، 2021
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