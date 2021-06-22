التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين والطريق البحرية سالكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2021 - 16:00

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين والطريق البحرية سالكة

منذ 17 mins 22 June، 2021
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