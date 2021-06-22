التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين والطريق البحرية سالكة

ما السبب الاساسي لاستمرار الطوابير امام محطات الوقود رغم ضخ كميات منها في السوق ؟

عدم توزيع كل الكميات الى المواطنين (35%)

تهافت المواطنين خوفاً من تكرر الانقطاع (22%)

اسباب اخرى (19%)

عدم كفاية كميات الوقود في السوق (13%)

اقفال العديد من المحطات (11%)