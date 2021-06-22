أمير عبداللهيان: السياسة الخارجية في حكومة رئيسي ستكون ناشطة ومنطقية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2021 - 12:46

أمير عبداللهيان: السياسة الخارجية في حكومة رئيسي ستكون ناشطة ومنطقية

منذ 8 mins 22 June، 2021
حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان
ايران - عربي وإقليمي

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية لشبكة CNN، إن “السياسة الخارجية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي ستكون ناشطة ومنطقية وذات خطاب قوي”. في مقابلة مقتضبة ورداً على بعض الأسئلة حول انتخاب رئيسي كرئيس منتخب لإيران والسياسة الخارجية لحكومته المستقبلية، أوضح عبداللهيان الثلاثاء، إن “السياسة الخارجية للحكومة المستقبلية لإيران برئاسة رئيسي ستكون فاعلة ومنطقية وذات خطاب قوي يخدم مصالح إيران في كل المجالات”.

ورداً على سؤال حول العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال رئاسة حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، قال عبداللهيان إن “أميركا اضاعت الفرص دائماً، وهذا الموضوع يعتمد أكثر على سلوك الجانب الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بقرارتهم بشأن العلاقات المستقبلية مع إيران”. وبشأن التباين بين إدارتي ترامب وبايدن، قال أمير عبداللهيان” بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي ولا يجب أن يدرج القضايا الإقليمية أو الصاروخية في هذه القضية، بل يجب التركيز على الاتفاق والالتزام بالعودة إليه”.

وحول نتائج محادثات فيينا قال “يمكن أن يدخل الاتفاق النووي المرحلة التنفيذية”.

المصدر: ارنا

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