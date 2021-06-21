هل يؤثر شحن الهاتف ليلًا في عمر البطارية على المدى الطويل؟

قد يعتقد البعض أن ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل شيء مفيد للحصول على نسبة شحن 100% عند الاستيقاظ صباحاً. الواقع أن هذه العادة من شأنها أن تضر ببطارية الهاتف وتقصّر عمرها على المدى الطويل.

ولمعرفة كيفية تحديد العمر الافتراضي لبطارية الهاتف الذكي، ولماذا لا يجب تركها في الشحن طوال الليل، فلأن البطاريات تفقد القابلة لإعادة الشحن قدرتها ببطء مع مرور الوقت، حيث يلاحظ انخفاضاً في السعة بعد العام الأول من الاستخدام المنتظم.

قضاء يوم كامل بشحنة واحدة سيصبح أمراً مستحيلاً بعد مرور عامين على استخدام البطارية. ويحدد المصنعون متوسط ​​العمر المتوقع للهواتف الذكية من خلال (دورات شحن البطارية) Battery Charge Cycles.

وتعرف دورة الشحن بأنها شحن البطارية من 0 إلى 100% ثم تفريغها مرة أخرى إلى 0%.

ويمكن ملاحظة عدد دورات الشحن المتوقعة بعدد الدورات الكاملة التي يمكن للبطارية التعامل معها قبل أن تبدأ في فقدان السعة بشكل ملحوظ.

وتتدهور بطارية الهاتف بشكل أسرع عند شحنها بانتظام بعد تجاوز نسبة الشحن 80%. ثم تركها تنخفض إلى أقل من 20%، بينما يعمل الجهاز بشكل أفضل عند شحن 50%.

عند الذهاب إلى الفراش يجب فصل الهاتف من الشاحن، وشحنه في أوقات لا يستخدم فيه مثل العمل أو مشاهدة التلفاز. وحتى إذا استغرق شحن الهاتف ساعة أو ساعة ونصف، لكن تركه متصلاً أثناء النوم يعني أنه سيبقى متصل بالشاحن لفترة أطول.

فعند شحن بطارية الهاتف بالكامل 100% وإبقائه متصلاً بالكهرباء، في هذه الحالة يتم فرط استخدام البطارية، مما يجبرها على إنفاق الطاقة التي يتم الحاجة إليها.

بالإضافة إلى حقيقة أن ترك الهاتف موصولاً بالشاحن طوال الليل يعني أن شحنه سيتجاوز بالتأكيد نسبة 80% الموصي بها.

ويمكن أن يؤدي الشحن المطول أيضاً إلى زيادة درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تدهور البطارية بشكل طبيعي، وقد يؤدى إلى انفجارها في بعض الحالات، وبالتحديد إذا ترك الهاتف تحت الوسادة بشكل دائم، حيث يؤدى ذلك إلى نقص تدفق الهواء وبالتالي تلف محتمل للبطارية، وقد يزيد من احتمال نشوب حريق.

كذلك تجنب تعريض الهاتف سواء في حالة الشحن أو عدمه إلى أشعة الشمس المباشرة أو تركه في السيارة في يوم شديد الحرارة.

هناك بعض النصائح البسيطة لإطالة عمر بطارية الهاتف الذكي، والحصول على الاستفادة القصوى منها:

– استخدام الشحن المتقطع للمحافظة على بطارية الهاتف بين 20 و 80 بالمئة.

– التقليل من مقدار الوقت الذي تبقى فيه البطارية بنسبة 100% من خلال عدم شحن الهاتف في الليل.

– الاحتفاظ بالبهاتف في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

– التقليل من استنزاف بطارية الهاتف عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية.

المصدر: الميادين