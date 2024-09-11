“هواوي” تطرح هاتفا قابلا للطي 3 مرات

كشفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” عن أول هاتف محمول قابل للطيّ ثلاث طيات في العالم، بعد ساعات قليلة من إعلان منافستها الأميركية “أبل” عن مجموعة جديدة من هواتف “آي فون” مجهزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشف رئيس قسم المستهلكين في الشركة ريتشارد يو عن الطراز الجديد من هواتف “هواوي” والمسمى “مايت إكس تي”، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمجموعة من مقرها الرئيسي في شنتشن (جنوب الصين)، وستُطرح هذه الهواتف للبيع في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وعلى رغم أن الهاتف بتصميمه الأحمر والذهبي، يستهدف فئة محددة من الزبائن، إلا أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجّلوا مسبقاً ليتلقوا تنبيهاً عندما يصبح متوافراً.

وقال ريتشارد يو خلال عرض الهاتف “لطالما كانت (هواوي) رائدة في قطاع الهواتف القابلة للطي”، وهذا النموذج الجديد الذي يبدأ سعره بـ19999 يوان صيني (أكثر من 2760 دولاراً) “هو الأول في العالم الذي يمكن طيّه ثلاث طيات”، وأضاف “لقد بذلنا جهوداً كبيرة لحل مشكلة الإنتاج الضخم والثقة المحيطة بالمنتج”.

ويأتي هذا الإعلان غداة طرح “أبل” مجموعتها الجديدة من أجهزة “آي فون” هي أول هواتف ذكية من تصنيعها مزوّدة بـ”أبل إنتلجنس”، نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمثل التكنولوجيا الأبرز في سيليكون فالي.

وكانت “هواوي” منذ سنوات في خضم منافسة تكنولوجية شديدة بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم الشركة من دون تقديم أدلة، بالقدرة على التجسس لمصلحة السلطات الصينية.

وتنفي “هواوي” هذه الاتهامات بشكل قاطع، ولكن منذ عام 2019 أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن إلى عزل الشركة عن سلاسل التوريد العالمية للتقنيات والمكونات الأميركية.

المصدر: أ ف ب